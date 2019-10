Novo parque para cães em Matosinhos inaugurado esta sexta-feira

JN Hoje às 19:28 Facebook

Esta sexta-feira, no Dia Mundial do Animal, foi inaugurado em Matosinhos o Parque Canino da Seara, um espaço com 1790 metros quadrados, que reúne todas as condições para que os cães circulem livremente, socializem com outros cães, sempre com a supervisão dos donos.

Junto ao Conjunto Habitacional da Seara, o equipamento é vedado e contém zonas verdes e de recreio, bebedouros, recetáculos de lixos e dispensador de sacos para remoção de dejetos, entre outras valências, representando um investimento da autarquia superior a 30 mil euros.

Este espaço é o segundo do género em Matosinhos, depois da construção do Parque Canino da Ribeira de Picoutos, que entrou em funcionamento em 2017. Vai seguir-se S. Mamede de Infesta, que acolherá o Parque Canino do Seixo, em fase final de projeto.

A inauguração do Parque Canino da Seara encerrou a Semana do Animal, durante a qual o CROAM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Matosinhos deu a conhecer o trabalho desenvolvido na defesa e proteção animal.

A remodelação e ampliação das atuais instalações do CROAM, o reforço da equipa com a contratação de mais profissionais, a construção de um parque para as matilhas, o projeto do Centro de Recolha Animal da Sociedade Protetora dos Animais (com capacidade para mais de mil animais), a nova plataforma informática de gestão e monitorização das colónias de gatos de rua, são alguns dos projetos em curso que, no total, representam um investimento municipal de 1,5 milhões de euros.