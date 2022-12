Miguel Amorim Hoje às 16:22 Facebook

Nuno Araújo termina no final de dezembro o mandato à frente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) e não vai continuar no cargo.

Em 2020, Nuno Araújo foi designado para a presidência da APDL, pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação, para um mandato de três anos.

Embora tenha sido convidado a continuar, Nuno Araújo vai deixar de presidir à APDL, após ter cumprido um triénio nestas funções.