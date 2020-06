O gigante que está a trabalhar há meio século sem parar

Marisa Silva Hoje às 14:20 Facebook

Refinaria de Matosinhos, que ocupa 300 hectares em Leça da Palmeira, inaugurada há 50 anos. No ano passado, de lá saíram cerca de cinco milhões de toneladas de produtos, sobretudo combustíveis.

É uma indústria que não abranda há meio século. Inaugurada há 50 anos, a Refinaria de Matosinhos emprega diretamente cerca de 450 trabalhadores. Junto ao mar, em Leça da Palmeira, a laboração é contínua.

No recinto de quase 300 hectares, estão instaladas quatro fábricas: combustíveis, lubrificantes, óleos-base e aromáticos. Tudo derivados do petróleo bruto que chega à refinaria através do Porto de Leixões.