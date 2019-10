O pesadelo do taxista que vive há mais de um ano com erro na cobrança de portagens

Marisa Silva Hoje às 15:40 Facebook

Armando Lopes tem 19 faturas com valores superiores à taxa definida. O problema persiste apesar das reclamações.

Há mais de um ano que Armando Lopes, taxista, lida com um problema na cobrança das portagens pelas viagens que faz. Vive em Leça do Balio e ao fim de semana desloca-se até Celorico de Basto, de onde é natural. Apanha a A41 até Lousada. Apesar de o caminho ser quase sempre o mesmo, as taxas nem sempre são iguais. Desde março de 2018, já juntou 19 faturas com cobranças indevidas.

"Há semanas em que o valor está certo, outras não. Sinto-me indignado por estarem a levar a mais do que o que marca nos pórticos", lamenta o homem de 67 anos.