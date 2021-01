Decidido pela Galp o fim da refinação de petróleo em Matosinhos, vieram a público outras hipóteses para o aproveitamento do parque industrial de Leça da Palmeira. A refinação de lítio foi uma delas, apesar de a Câmara ter manifestado a sua oposição. O "Jornal de Notícias" quis saber mais sobre lítio e o professor Alexandre Lima, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, deu as respostas.

O que precisa de saber sobre a exploração de lítio JN Hoje às 21:17 Facebook

Twitter

Partilhar O que precisa de saber sobre a exploração de lítio Facebook

Twitter

WhatsApp

Partilhar PUB