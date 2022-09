Obra de Siza marca início do Caminho da Arte

João Nogueira Hoje às 18:15 Facebook

O arquiteto Álvaro Siza tem uma nova escultura a ser executada no exterior do Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos, que faz parte do projeto "Caminho da Arte". A ambição é acrescentar arte contemporânea ao património já existente nos Caminhos de Santiago.

A nova escultura, que relembrará e receberá os peregrinos, é composta pelo "templo", uma estrutura em betão branco de 20x20 metros de largura, e pelo "caminhante", uma escultura em mármore de 1,90 metros de altura.

"A ideia de verticalidade presente na escultura revive o gótico do século XII", declarou o arquiteto António Choupina, que apresentou a obra. A escultura que ainda está a ser construída "será um espaço amplo e de recolhimento para todos os caminhantes".

O percurso, que começa em Santiago de Compostela e termina na Sé do Porto, tem 261 quilómetros, sendo "evidente" a complexidade do projeto, segundo a arquiteta Paula Silva: "É uma quantidade gigante de património cultural que ainda está a ser investigado".

O "Caminho da Arte"vai ser apresentado oficialmente em junho de 2023, quando o papa Francisco vier à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, avançou Pedro Pinto, administrador da Lionesa, responsável pelo projeto. O projeto será executado nos quatro anos que se seguem.

A quantidade de obras que vão ser implantadas ao longo dos 261 quilómetros "ainda não se sabe", mas o administrador da Lionesa estima que sejam "entre 60 a 100". A iniciativa "terá a participação de vários artistas plásticos nacionais e internacionais", garantiu Paula Silva.

A exposição do "Caminho da Arte" fez parte da apresentação da nova imagem do Grupo Lionesa, ao mesmo tempo que decorria o Happiness Camp, maior evento europeu focado na felicidade em contexto profissional. A sessão de apresentação do grupo foi encerrada pela Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, que parabenizou o projeto e mencionou que "o turismo e a arte são dois pulmões do mesmo corpo".