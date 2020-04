Obras de hotel na praia em Matosinhos continuam

Adriana Castro Hoje às 09:33 Facebook

Promotor de hotel na praia da Memória, em Matosinhos, contesta decisão do Governo e sustenta que Câmara não tem de embargar a empreitada.

"Carece de competência e fundamento legal" a investigação da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território ao processo de licenciamento para a construção de um hotel na praia da Memória, em Perafita, Matosinhos. Esse é o entendimento de Mário Ascenção, promotor do empreendimento que está a nascer a pouco mais de cem metros do mar, na resposta enviada à Câmara, no âmbito do processo de embargo da empreitada. A construção do hotel continua, ainda que com alguns limites devido à pandemia.