O pavimento da A28 no túnel da rotunda AEP, na fronteira das cidades do Porto e Matosinhos, está em obras de beneficiação, obrigando ao desvio do trânsito.

Segundo informações divulgadas ao JN pela Infraestruturas de Portugal, a segunda parte da obra será levada a cabo na noite desta quinta-feira, no sentido Matosinhos-Porto, entre as 21.30 e as 6 horas.

A repavimentação no sentido Porto-Matosinhos foi feita na noite passada.