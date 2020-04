Onze idosas de lar encerrado em Matosinhos foram transferidas para o Hospital Pedro Hispano

JN/Agências Hoje às 11:43 Facebook

O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, recebeu onze idosas com Covid-19 provenientes do lar Mundo das Ternuras que, entretanto, foi encerrado pela autoridade de saúde local, disse esta quarta-feira à Lusa fonte desta unidade hospitalar.

De acordo com a fonte, do total de doentes, todas mulheres, oriundas do referido lar, que aparentemente funcionaria de forma ilegal, seis foram reencaminhados para o Hospital das Forças Armadas -- Polo Porto, um para o Hospital de Santo António, também no Porto, por ser da área da residência, e as restantes quatro ficaram no Hospital de Matosinhos.

A fonte acrescentou que as idosas estiveram em observação durante o fim de semana no Hospital Pedro Hispano e na terça-feira foram reencaminhadas para as outras instituições.

Em comunicado, o Hospital das Forças Armadas -- Polo Porto esclarece que "os seis idosos infetados com covid-19, provenientes do Hospital Pedro Hispano, foram recebidos por uma equipa médica e encaminhados para as enfermarias de isolamento, onde lhes irá ser prestado o devido acompanhamento médico".

Refere ainda que "este apoio surge na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tendo o transporte sido realizado por ambulâncias dos bombeiros da região".