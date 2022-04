Pais acusam professora de insultar e agredir alunos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:19 Facebook

Encarregados de educação de escola de Matosinhos formalizaram queixa à Inspeção Geral da Educação e Ciência. Alegam que crianças são apelidadas de "burras e palermas" e alvo de palmadas

Os encarregados de educação dos alunos de uma turma do 1.º ano, de uma escola de Matosinhos, acusam a professora de dar palmadas e insultar crianças com 6 e 7 anos. Alegam que, em consequência destas atitudes, os meninos e meninas ficaram com medo de ir para a escola e sofreram alterações comportamentais que as tornaram nervosas e ansiosas. As preocupações dos pais estão resumidas numa queixa enviada à Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC), na qual denunciam, ainda, a ausência de contactos com a docente e com a direção do Agrupamento de Escolas de Matosinhos.

No documento enviado à IGEC, os encarregados de educação lamentam que, desde o início do ano letivo, a comunicação com a docente tenha sido "difícil", levando a uma "deficiente informação quanto a trabalhos de casa, tarefas e materiais para aulas extracurriculares". Depois, descrevem vários episódios em que algumas crianças foram apelidadas de "palermas" e "burras", enquanto outras foram atingidas com "palmadas".