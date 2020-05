Pandemia faz disparar venda das conservas feitas em Matosinhos

Marisa Silva Hoje às 13:26 Facebook

Empresas de conservas de Matosinhos registam aumento significativo e até admitem ter de contratar e reforçar equipas. Estão garantidas medidas de proteção para os funcionários.

Em tempos de pandemia, a indústria conserveira de Matosinhos não tem conhecido períodos de crise. As encomendas dispararam e há quem esteja a contratar para fazer face aos pedidos e repor os stocks. A preocupação centra-se, isso sim, na matéria-prima que é necessária para responder às solicitações.

Na Ramirez, em Lavra, o mês de março foi o mais forte. As vendas subiram cerca de 280%. Já a Pinhais e a Portugal Norte, instaladas no centro da cidade de Matosinhos, registaram crescimentos na ordem dos 60% e 50%, respetivamente. Com o negócio em alta, nas fábricas implementaram-se novas regras. O vírus obrigou ao distanciamento entre os operários e escondeu sorrisos atrás das máscaras.