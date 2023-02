Paralisação no Porto de Leixões termina após acordo com a APDL

João Nogueira Hoje às 09:39 Facebook

Acabou a paralisação dos camiões junto aos acessos do Porto de Leixões, em Matosinhos, depois das transportadoras rodoviárias reunirem, ontem, com a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) e chegarem a um acordo. A interrupção acontecia desde quarta-feira.

Paulo Paiva, porta-voz e assessor jurídico do grupo, confirmou ao JN que "a paralisação foi desconvocada depois das 20 horas após reunião com a APDL que se manteve colaborativa nas negociações com a plataforma que exigia operacionalidade ao Porto de Leixões".

As empresas de transporte de mercadorias conseguiram que fosse aprovada uma compensação monetária com efeitos retroativos a 16 de janeiro.

Cerca de 100 camiões estiveram parados junto aos acessos da Via de Ligação Interna ao Porto de Leixões (VILP) nos últimos dois dias, em protesto contra o que consideravam ser a inoperacionalidade do porto que os obrigava, até aqui, a "esperar cinco a seis horas para levantar ou descarregar mercadorias, quando o tempo referencial é de 55 minutos".

Atendendo ao desejo de quem faz as operações, a APDL assumiu o compromisso de garantir a laboração contínua, sem pausas para almoço e jantar.