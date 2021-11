Parte de terreno da Petrogal também pode ser alojamento local

Adriana Castro Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Matosinhos estende conceito de "habitação" com aprovação de norma interpretativa. Nova comissão criada para seguir fecho de refinaria.

Nos 10% de terreno onde está instalada a Petrogal, em Leça da Palmeira, Matosinhos, e é permitida a construção de habitação, inserem-se agora "estabelecimentos de alojamento local, serviços de habitação temporária ou de apoio a atividades económicas, residências destinadas a estudantes ou a idosos". A novidade decorre da aprovação, por unanimidade, em reunião de Câmara, da proposta de alargamento do conceito de "habitação" previsto no regulamento do Plano Diretor Municipal de Matosinhos.

O objetivo, explicou Luísa Salgueiro, é "conter a vontade de construir muita habitação". Isto porque, clarifica, têm surgido dúvidas no que toca à habitação temporária, muitas vezes considerada como um serviço.