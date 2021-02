Passadiços de Matosinhos vão ser reabilitados

Adriana Castro Hoje às 19:06 Facebook

Os passadiços da orla costeira de Matosinhos vão ser reabilitados e relocalizados pela Autarquia. Os trabalhos vão custar 2,3 milhões de euros.

Além da reabilitação dos passadiços, a empreitada prevê a instalação de equipamentos para a prática de atividade física e a criação de pontos de descanso ao longo da costa, informou fonte da Autarquia à Lusa.

Neste sentido, na praia acessível da Memória vai ser colocada uma plataforma com equipamentos adequados a pessoas com mobilidade condicionada para praticarem exercício físico ao ar livre e desenvolverem as funções básicas de treino. O objetivo da obra, com prazo de conclusão previsto para o próximo verão, é promover a defesa da linha de costa, a proteção ambiental, a valorização paisagística e a melhoria das condições de conforto.

O valor do investimento é de 2,3 milhões de euros, com cofinanciamento atribuído no âmbito de uma candidatura ao POSEUR "Proteção do Litoral e Combate à Erosão Costeira de Matosinhos" no valor de 908 mil euros.