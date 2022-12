Passageira sofreu ataque epilético e atrasou circulação na Linha Azul

JN Hoje às 20:10 Facebook

Uma passageira sofreu um ataque epilético, esta terça-feira, ao início da noite, numa carruagem do metro do Porto e teve de receber assistência médica, o que atrasou, durante algum tempo, a circulação na Linha Azul, que serve o percurso entre o Estádio do Dragão e Matosinhos.

O metro esteve parado na estação da Casa da Música, no Porto, para ser prestada assistência à passageira. O INEM foi chamado ao local para tratar dos procedimentos.

Segundo fonte da empresa Metro do Porto, a interrupção da circulação demorou "nove minutos".

Passado este episódio, a operação do metro retomou a normalidade.