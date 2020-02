Pavimento alui e deixa camião tombado no Porto de Leixões

Célia Soares e Marisa Silva Hoje às 15:15 Facebook

Um acidente com um camião no Porto de Leixões causou ferimentos a um trabalhador, na manhã desta sexta-feira.

Segundo informações do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS), o condutor do veículo pesado sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Ao JN, fonte da APDL explicou que "durante a manhã ocorreu um pequeno aluimento de terras no Terminal de Contentores Sul do Porto de Leixões, decorrente das obras de requalificação do espaço". O deslizamento causou um acidente com um camião que transitava no cais.

A entidade portuária acrescentou ainda que "a obra estará parada até que sejam garantidas as condições de segurança".

No local, estiveram os bombeiros de Leixões e Leça do Balio, bem como o INEM e a Polícia Marítima. O alerta foi dado cerca das 10.50 horas.