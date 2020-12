PCP diz que fim da refinação na Petrogal terá "consequências severas"

JN Hoje às 13:17 Facebook

O PCP considera que se a decisão de encerrar a refinação na Petrogal, em Matosinhos, terá "consequências severas no interesse nacional" e exige "responsabilidades" ao Governo.

Se esta decisão não for travada, Portugal perderá uma infraestrutura estratégica e uma alavanca do seu desenvolvimento industrial", dizem os comunistas, em comunicado da Direção da Organização Regional do Porto.

"Trata-se de uma decisão que pode atirar para o desemprego centenas de trabalhadores e que terá, direta e indiretamente, um impacto negativo em muitas empresas da região e potencialmente em milhares de postos de trabalho", acrescenta.

"Exigem-se explicações e responsabilidades do Governo, que é o segundo maior acionista da Galp e que tem-se mostrado lamentavelmente alinhado com as opções da gestão da empresa", sustenta o PCP, lembrando que, durante este ano, a administração da Galp distribuiu 580 milhões de euros em dividendos.

O PCP anuncia que vai solicitar a presença do ministro do Ambiente no Parlamento para dar explicações sobre o assunto.

Os comunistas recordam que "esta não é a primeira vez que procuram encerrar a atividade de refinação" na Petrogal, em Matosinhos. "No presente, como no passado, a mobilização dos trabalhadores, das populações, com o apoio do PCP, será um elemento fundamental para impedir a destruição deste ativo estratégico para Portugal", conclui o comunicado.