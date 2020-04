Pescador indonésio ferido em acidente à entrada de Leixões

A.S.R. r A.T.M. Hoje às 11:57 Facebook

Um pescador indonésio ficou ferido, esta segunda-feira de manhã, na sequência de um acidente num barco de pesca das Caxinas que operava perto da marina de Leixões, em Matosinhos.

Segundo apurou o JN, o pescador ter-se-á magoado no guincho do barco, acabando por partir um braço.

De acordo com o Capitão dos Portos do Douro e Leixões, Cruz Martins, além do braço, o homem sofreu vários traumatismos na cabeça.

O barco das Caxinas estava a 15 milhas (30 quilómetros) da costa pelo que o homem foi retirado pela lancha salva-vidas.

O alerta para o acidente foi dado pelas 9 horas desta manhã e a vítima foi transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

No local, estiveram a Polícia Marítima de Leixões e uma equipa do Instituto de Socorros a Náufragos.