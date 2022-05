Pescador sentiu-se mal e foi resgatado ao largo de Leixões

JN Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Os elementos da Estação Salva-vidas de Leixões resgataram, esta sexta-feira, um pescador de 43 anos, depois de este se ter sentido mal a bordo de uma embarcação de pesca, enquanto navegava a cerca de 15 milhas náuticas (aproximadamente 27 quilómetros) a oeste do Porto de Leixões.

Na sequência de um alerta recebido pelas 11.20 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a informar que um tripulante de uma embarcação de pesca necessitava de assistência, foram ativados para o local elementos da Estação Salva-vidas de Leixões, após contacto com Centros de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar).

O pescador foi resgatado pelos elementos da Estação Salva-vidas, que, durante o trajeto até à marina de Leça da Palmeira, prestaram assistência à vítima.

Na marina já se encontravam elementos do INEM, que prestaram assistência diferenciada à vítima e transportaram-na de seguida para uma unidade hospitalar.

A Polícia Marítima de Leixões tomou conta da ocorrência.