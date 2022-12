Petrogal ensombrada pela contaminação e com demolição encalhada

Adriana Castro Hoje às 07:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Solos foram avaliados, mas entidades não avançam com conclusões. Câmara de Matosinhos indeferiu pedido de demolição. Processo de criação de um hub tecnológico continua à espera.

Foi precisamente há dois anos que a Galp anunciou o fecho da refinaria de Matosinhos. E, embora o encerramento tenha sido concretizado há mais de um ano e meio, pouco parece ter mudado na infraestrutura que marca a paisagem em Leça da Palmeira. Quase nada se sabe sobre o nível de poluição dos terrenos. E o processo de demolição está encalhado, com o impasse a poder colocar em risco as verbas do Fundo para uma Transição Justa. A Comissão Europeia já garantiu um envelope de 60 milhões de euros para Matosinhos mas, perante os atrasos, o financiamento do hub tecnológico previsto pode ficar pelo caminho.

Todas as parcelas estarão contaminadas, incluindo a fração a ceder pela Galp à Câmara para a construção de um polo de inovação.