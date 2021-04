Petrogal: máquinas paradas e trabalhadores à espera do fim

Adriana Castro Hoje às 08:45 Facebook

Refinação de combustíveis parou há duas semanas na Petrogal, em Matosinhos. Trabalhadores não aceitam rescisão por mútuo acordo.

É a olhar para as máquinas paradas e "à espera do despedimento coletivo" que os cerca de 30 trabalhadores da fábrica de combustíveis da Petrogal passam os dias. A produção naquela unidade da refinaria da Galp em Leça da Palmeira, Matosinhos, parou há cerca de duas semanas e prevê-se que, até ao final do mês, encerrem as três fábricas que ainda resistem: óleos base, aromáticos e lubrificantes. Essa é a convicção de Telmo Silva, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energias e Atividades do Ambiente (Site-Norte) e trabalhador na refinaria. A Galp, por sua vez, mantém junho como prazo para fechar as unidades.

A decisão de encerrar foi tomada pela empresa há quatro meses - a 18 de dezembro. O complexo funcionará apenas como parque logístico e "assegurará o abastecimento de produtos petrolíferos ao norte do país", explica o Ministério do Ambiente. Para isso, será utilizada a estrutura já existente, afirma Telmo Silva, referindo-se aos tanques de armazenamento.