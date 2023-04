Petroleiro que ardeu já seguiu para Itália

JN/Agências Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O navio Greta K partiu nesta terça-feira, a reboque, rumo ao estaleiro de Génova, em Itália, depois do incêndio que ocorreu a 21 de março ao largo de Leixões, informou a Administração dos Portos de Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

O navio, carregado com 14 mil toneladas de combustível, preparava a entrada no Porto de Leixões, quando deflagrou um incêndio a bordo, na casa das máquinas.

O Porto de Leixões ativou de imediato o Plano de Emergência, reunindo o Centro de Coordenação de Operações (CCO) da APDL que passou a coordenar todas as ações no mar e em terra.

PUB

Em comunicado, a APDL refere que os cinco rebocadores portuários e as suas tripulações mantiveram, em permanência, desde o primeiro momento, o navio em segurança nas 12 milhas e no combate ao incêndio.

"As lanchas de pilotos asseguraram toda a logística de transfere de tripulações, transporte de equipamentos e bens essenciais, nomeadamente refeições, ao bem-estar das tripulações envolvidas", recorda.

As tripulações, quer das lanchas quer dos rebocadores, permaneceram a bordo dia e noite, até à entrega do navio ao rebocador externo, o que veio a ocorrer na tarde de 26 de março.

Em articulação com várias entidades, foi possível criar as condições para a descarga do navio no Porto de Leixões e concluir os preparativos para a viagem a reboque, com destino a Génova.