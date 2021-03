Piscina das Marés em Matosinhos poderá ser visitada em maio

Hoje às 19:57 Facebook

Em maio, já será possível visitar a Piscina das Marés, da autoria do arquiteto Álvaro Siza, e observar o resultado do trabalho de reabilitação levado a cabo pela Câmara de Matosinhos.

A expetativa é que o equipamento esteja a funcionar já nesta época balnear, assim a evolução da epidemia o permita.

A Piscina das Marés, que é desde 2011 Monumento Nacional, já apresentava sinais de deterioração de vários elementos, nomeadamente a estrutura do betão armado, o tanque principal e o sistema de filtração de água salgada.

Foi Álvaro Siza, com 87 anos, que assinou também o projeto de reabilitação, acompanhando, de resto, a execução dos trabalhos e as suas especificidades.

De acordo com informação divulgada pela autarquia, o processo contou "com algumas adversidades, com impacto direto no prazo de execução da obra, nomeadamente os constrangimentos provocados pela covid-19, e os efeitos quer das marés vivas quer do mau tempo".

O investimento, no valor de 1,3 milhões de euros, envolveu a instalação mecânica de bombas de captação e circulação, sistema de filtragem e tratamento da água, tubagens e infraestruturas elétricas e reabilitação de todos os edifícios.