Poesia, pintura, culinária e surf em Matosinhos

Poesia, pintura, culinária, jardinagem e um até batismo de surf são algumas das atividades que vão acontecer este sábado e domingo, em Matosinhos, para assinalar o Dia do Pai, o Dia Internacional do Síndrome de Down, o Dia da Poesia e o Dia da Árvore.

As iniciativas, que vão decorrer, na sua maioria, na Casa da Juventude são organizadas pela Associação Eu Sou Eu, fundada em 2019, com o objetivo de promover a inclusão social de crianças e jovens com síndrome de Down.

O convite para participar nas várias atividades "é aberto à comunidade em geral, pais com filhos, avós com netos, famílias", referiu ao JN Jorge Costa, da associação, chamando a atenção para o facto de ser "só preciso fazer inscrição prévia", através da página de Facebook da Eu Sou Eu. As oficinas são gratuitas.

O dia de sábado na Casa da Juventude arranca às 10 horas, com um workshop de culinária que dura até ao meio-dia e com oficinas de pintura, que se estendem até às 17 horas.

"As bolachas e as pinturas que fizerem serão para levar para casa para serem oferecidos no Dia do Pai", adiantou Jorge.

Haverá também, à mesma hora, um workshop de horticultura, com a parceria da Lipor, em que os mais pequenos vão aprender a cuidar de uma planta, desde a sua germinação.

Já às 11.30 horas, a animação vai ser na praia de Matosinhos, com uma aula de iniciação ao surf para crianças e jovens até aos 18 anos, na Escola Onda Pura.

No domingo, a partir das 10.45 horas, haverá um jogo entre a Seleção Nacional FutDown e a equipa da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Matosinhos, no Pavilhão da EB de Matosinhos, na Rua Combatentes do Ultramar.

Também aqui será necessário inscrição prévia para assistir ao jogo, uma vez que a lotação máxima é de 80 lugares.