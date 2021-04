Polícia gere comunidade que dá a mão a quem mais precisa

César Castro Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando criou o grupo de Facebook "A família do Etoo" para "trocar umas ideias" sobre apostas desportivas com "meia dúzia de amigos" da esquadra, Ricardo Afonso estava longe de imaginar que a página ia ter um registo solidário.

"Comecei a receber muitas mensagens a dizer que poderíamos utilizar a página para ajudar quem mais precisa", conta o agente da Polícia Municipal na Esquadra de Matosinhos, de 37 anos, ao JN.

E assim foi. A comunidade do "Etoo" (numa alusão ao ex-jogador Samuel Eto"o de quem Ricardo é fã incondicional) depressa cresceu e já ajudou dezenas de pessoas. "Em 2017, oferecemos imensos brinquedos ao IPO do Porto, no Natal. A partir daí, foi uma bola de neve. Nunca mais paramos", revela.

Hoje o grupo tem mais de 26 mil membros de todo o país e além-fronteiras, que se ofereceram para estar ao lado de Ricardo nesta missão solidária.

"Quando dei por mim estava a construir casas de banho, a tirar sem-abrigo das ruas. É um vício", reconhece Ricardo, que quase sempre tira um dia da semana só para ajudar sem-abrigo. "Levanto 100 euros e vou distribuir por cada um", diz.

A máquina está de tal maneira oleada que as histórias já lhe chegam naturalmente e já não há dedos para as contar. "Com a pandemia da covid-19, os pedidos aumentaram drasticamente e estão mais relacionados com a fome", nota.

Mas há outros casos: "Recentemente recebemos um alerta de uma miúda que tinha de ser operada de urgência. Entramos em contacto com um hospital privado, reunimos o dinheiro e ela foi operada", conta. Há, inclusive, quem já tenha ajudado as suas causas e agora necessite de auxílio. "Eu confirmo sempre as situações. A minha profissão também ajuda", refere.

PUB

Para evitar receber donativos avultados (ainda que priorize bens físicos), Ricardo apenas disponibiliza o NIB quando lhe é solicitado pelos membros. No entanto, torna sempre públicos os donativos por uma questão de transparência.

"Gosto de ir recebendo mediante as causas que vão aparecendo", refere. Sobre a causa em si, Ricardo faz, no entanto, um reparo: "Nós não resolvemos problemas, mas ajudamos a minimizá-los", reiterando que muitas solicitações são encaminhadas, por exemplo, para as entidades competentes ou para a ação social.

"Fazemos também o acompanhamento no sentido de referenciar os casos e de criar alguma pressão. Apesar de ser um grupo fechado, já tem um certo mediatismo e pode chegar a quem de direito", adianta.

Para acudir os outros nas folgas, Ricardo abdicou de fazer horas extras enquanto polícia: "a não ser em último recurso para bem do serviço". No entanto, deixa claro que não quer os holofotes virados para si e que quer manter o crescimento do grupo controlado para não "estragar a essência" da comunidade.

Ainda assim, não esconde o desejo de elevar a fasquia. Por isso, está a ponderar criar uma instituição dedicada à beneficência ainda este ano. "Tenho recebido contactos nesse sentido [para o fazer]", revela. Mas mostra algumas reticências: "Uma fundação engloba ter que registar algumas pessoas e, hoje em dia, ter alguém da nossa inteira confiança não é nada fácil", finaliza.