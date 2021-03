Ponte móvel de Leixões fecha outra vez durante um mês

Hugo Silva e Marisa Silva Hoje às 11:52 Facebook

A ponte móvel de Leixões vai fechar outra vez durante um mês para obras de manutenção. A partir das seis horas da manhã desta quarta-feira e até 30 de abril a travessia estará encerrada à circulação. "Previsivelmente", adverte a APDL - Administração dos Portos de Douro, Leixões e Viana do Castelo.

"Esta manutenção consistirá na substituição de um dos cilindros hidráulicos de acionamento do tramo norte", especifica a APDL, acrescentando que à semelhança de situações anteriores, como avarias, vai assegurar "gratuitamente o transporte de transeuntes entre Matosinhos e Leça da Palmeira, sendo o trânsito automóvel direcionado para o viaduto da A28".

"O transporte entre as margens será assegurado por autocarros fretados pela APDL para o efeito, que vão funcionar durante 24 horas, de 10 em 10 minutos durante o dia (das 7 às 22 horas) e de 20 em 20 minutos durante a noite (das 22 às 7 horas)", informa a APDL, especificando que as "paragens situam-se, em Matosinhos, no acesso nascente à ponte móvel (junto à paragem da MARÉ de Matosinhos) e, em Leça da Palmeira, por baixo da ponte (junto à paragem da STCP)".