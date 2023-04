Ponte móvel de Leixões fechada ao trânsito a partir das 22 horas

JN/Agências Hoje às 16:09 Facebook

A ponte móvel de Leixões, em Matosinhos, vai estar encerrada ao trânsito automóvel entre as 22 horas desta quinta-feira e as 6 horas de sexta-feira para trabalhos de limpeza de manutenção.

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) informou, esta quinta-feira, que a ponte móvel "vai estar interdita ao trânsito automóvel, na noite de 27 [hoje] para 28 de abril [sexta-feira], entre as 22 horas e as 6 horas para limpeza de manutenção das estruturas e vidros de proteção à passagem dos peões".

"Durante este período, a circulação automóvel na ponte móvel será interrompida e controlada pelas forças de segurança", solicitando a APDL "a melhor compreensão da população pelos inevitáveis transtornos causados", pode ler-se na página de Facebook do porto de Leixões.