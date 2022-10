Ponte móvel de Leixões fechada ao trânsito na noite de quinta para sexta-feira

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A ponte móvel de Leixões, em Matosinhos, vai estar fechada ao trânsito na noite de quinta para sexta-feira, entre as 22 e as 06 horas, para limpeza de vidros e estruturas de proteção, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), "a ponte móvel do Porto de Leixões vai estar interdita ao trânsito automóvel, na noite de 03 para 04 de novembro, das 22 às 06 horas".

"O motivo da imobilização da ponte deve-se à necessidade de limpeza regular das estruturas e vidros de proteção de peões da ponte móvel", pode ler-se no comunicado da administração portuária.

PUB

A circulação automóvel estará interrompida durante o período da intervenção, sendo "controlada pelas forças de segurança".

"A APDL solicita a melhor compreensão da população pelos inevitáveis transtornos causados", conclui o texto.