Ponte móvel de Leixões reabre esta terça-feira

A ponte móvel entre Leça da Palmeira e Matosinhos reabre ao trânsito às 18 horas desta terça-feira, anunciou a APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.

A travessia estava encerrada para trabalhos de manutenção desde 31 de março e deveria ter reaberto no final do mês passado, mas um problema numa rótula obrigou a prolongar o período de interrupção.

"Concluídos os trabalhos de substituição do cilindro hidráulico norte/poente e realizadas as afinações ao sistema hidráulico de acionamento, estão reunidas as condições para reposição do normal funcionamento da ponte móvel", diz a APDL, em comunicado, lamentando os transtornos causados pela intervenção.

Apesar desta reabertura, já se sabe que a travessia deverá ser encerrada outra vez, para reparar os problemas de origem que foram detetados.