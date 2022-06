Ponte móvel de Leixões reabriu este sábado ao trânsito

JN Hoje às 15:52 Facebook

A ponte móvel de Leixões, que liga Matosinhos e Leça da Palmeira, reabriu, este sábado, à tarde, à circulação de automóveis e de peões, após a conclusão dos trabalhos de manutenção.

Encerrada desde segunda-feira passada, este fecho tinha uma previsão inicial de duas semanas, mas o prazo foi encurtado.

Segundo a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, APDL, "terminados os trabalhos de manutenção e de testes uma semana antes do inicialmente previsto, a ponte móvel retomará o seu regular funcionamento".

De lembrar que os trabalhos haviam começado na segunda-feira e que, desde aí, a APDL assegurou transporte gratuito entre as duas margens, de dia e de noite, com carreiras fretadas para o efeito. O trânsito automóvel foi desviado para a A28.