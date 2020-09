Marta Neves Hoje às 15:12 Facebook

Uma avaria técnica está a impedir, nesta terça-feira, a passagem de automóveis e de peões na ponte móvel, em Matosinhos.

De acordo com a Administração dos Portos do Douro e Leixões, "estão a ser desencadeados todos os esforços para identificar as causas da varia e ultrapassar a situação o mais breve possível".

Por agora, ainda não é possível saber se o problema vai ficar resolvido esta terça-feira.