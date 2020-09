Ponte móvel do Porto de Leixões reabriu à circulação

Adriana Castro Hoje às 19:11 Facebook

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo anunciou a reabertura da Ponte Móvel de Leixões ao trânsito automóvel e pedonal já a partir das 19 horas desta quinta-feira.

A empresa explica que "as rótulas das articulações principais do tabuleiro que, devido à 'gripagem' prematura obrigaram ao encerramento da ponte, foram já substituídas".

A infraestrutura encerrou dia 8 de setembro e este foi o terceiro registo de uma avaria em pouco mais de dois anos.

Em março de 2018, a ponte ficou encerrada cerca de duas semanas depois e, em junho do ano passado, uma nova avaria obrigou à substituição de um cilindro hidráulico de movimentação do tramo sul da estrutura. As reparações duraram mais de um mês.

Nestes casos, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo assegura o transporte de passageiros entre Matosinhos e Leça da Palmeira, mas as avarias provocam grandes constrangimentos a quem utiliza o transporte individual ou atravessa a ponte a pé.