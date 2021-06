Ponte móvel precisa de manutenção urgente

Marta Neves Hoje às 16:23 Facebook

Quem faz a travessia diariamente queixa-se do estado de degradação e de situações de perigo. APDL diz que vai substituir cobertura pedonal.

"Há falta de manutenção" e "de dia para dia a situação vai piorando". A constatação é dos transeuntes que atravessam diariamente a ponte móvel de Leixões, entre Matosinhos e Leça da Palmeira. Para além dos sinais claros de vandalismo, como paredes grafitadas e vidros partidos, há falta de limpeza e de conservação, com peças em ferro em avançado estado de degradação, elevadores muitas vezes avariados e o piso metálico danificado.

Contactada pelo JN, fonte da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) esclareceu que há "um projeto para a proteção anticorrosiva da ponte que inclui a substituição da cobertura pedonal por uma nova", sem detalhar quando tal será feito. Ainda assim, é referido que "encontra-se numa fase mais adiantada do que o projeto de alterações estruturais" da ponte.