População junto ao Leça ainda sonha com um rio despoluído

Moradores reconhecem melhorias, mas dizem que curso fluvial que passa em quatro concelhos "ainda cheira mal". Matosinhos tem trabalhos na margem junto à Lionesa.

Pouco resta das comunidades que há décadas se formaram junto ao rio Leça com sonhos de uma vida melhor. À medida que o rio se foi degradando, decidiram escolher outro sítio para morar. Hoje, apesar de a população reconhecer melhorias no que toca ao estado da água, admitem que, "de vez em quando, ainda cheira mal". E também há quem testemunhe a transformação do leito num verdadeiro arco-íris, resultado de descargas de tinturarias.

É o que acontece, por exemplo, junto à Rua de Moinho de Trigo, em Milheirós, na Maia, por baixo da A3, relata Joaquim Lopes, morador daquela zona há quase 50 anos.