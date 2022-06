População quer voltar a viajar na Linha de Leixões

Câmara de Matosinhos e IP acertam agulhas para que o transporte de passageiros volte a ser uma realidade.

A Câmara de Matosinhos continua em negociações com a Infraestruturas de Portugal (IP) no sentido da Linha de Leixões voltar a ser adaptada ao transporte de passageiros. Os estudos realizados mais recentemente não contestam as "inegáveis vantagens" do canal ferroviário, com uma possível ligação à rede do metro na Asprela ou podendo mesmo a linha ser aproveitada como extensão da linha de Alta Velocidade, de Campanhã.

A população que reside nos centros urbanos por onde passa esta linha, atualmente utilizada apenas pelo transporte ferroviário de mercadorias, aguarda com expectativa por novidades, quer da autarquia matosinhense, quer da tutela que, questionada pelo JN, não ofereceu pormenores sobre o futuro da infraestrutura. "Antigamente, todos os dias, partiam e chegavam centenas de pessoas. Havia muita indústria e o pessoal vinha de todo o lado para trabalhar nas fábricas", recorda Álvaro Pereira, 84 anos, e que sempre residiu em S. Mamede de Infesta. "No verão era o melhor transporte para irmos à praia", acrescenta.