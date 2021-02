Porto Business School instala sistema anticovid de empresa de Aveiro

Adriana Castro Hoje às 17:22 Facebook

A Porto Business School decidiu assegurar a prevenção contra a covid-19 à entrada das suas instalações na Senhora da Hora, em Matosinhos, através do sistema anticovid Prevention, da PLM Global, uma empresa de Aveiro.

A empresa PLM Global, firma de Aveiro, instalou à entrada da Porto Business School um sistema que permite cumprir as regras em vigor no combate à pandemia de covid-19. A qualquer pessoa que visite as instalações, é-lhe medida a temperatura, é verificado o uso de máscara e assegurada a higienização das mãos sem ser necessária qualquer intervenção humana.

A possibilidade da abertura da porta automática principal apenas após a verificação de todos estes elementos está a ser estudada pela Porto Business School.

Muito recentemente, a PLM foi a empresa escolhida para instalar as suas soluções Prevention em infantários no Dubai, pelo facto de conseguir integrar três tipos de soluções: pandémicas, verificando a temperatura e o uso da máscara; segurança, através da marcação remota de visitas e ​​​​​ acessos limitados a utilizadores registados; e ainda a gestão de recursos humanos e a produção de relatórios.