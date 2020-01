Prédio evacuado em Matosinhos devido a carro em chamas

Adriana Castro e Alexandre Panda Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um carro ardeu dentro da garagem de um prédio, próximo da Escola Básica 2,3 de Perafita, em Matosinhos, na Rua Oriental. A condutora do automóvel, que estava grávida, foi transportada para o hospital por inalação de fumos.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Matosinhos/Leça, o fogo deflagrou por volta das 15.20 horas, altura em que o carro estava dentro do prédio, o que obrigou à sua evacuação. A proprietária do veículo, uma mulher que estava grávida, foi transportada para o hospital como precaução, devido à inalação de fumos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, não houve vítimas a registar e a situação já foi normalizada.