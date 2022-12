PSD quer ponte de Leça alargada para acolher o metro

Partido reivindica construção de linha de S. Mamede e exige prioridade para traçado a norte de Matosinhos. Sociais-democratas pediram reunião à Administração da Metro do Porto.

Reivindicando uma linha de metro para o norte de Matosinhos, o PSD aguarda a marcação de uma reunião com a Administração da Metro do Porto para apresentar "um plano de investimentos" da rede no concelho. O pacote de sugestões do partido refere o alargamento da ponte de Leça, na A28, como uma solução que "permitiria melhorar de forma drástica a mobilidade" na Área Metropolitana do Porto.

O vereador do PSD, Bruno Pereira, propõe a realização de "empreitadas de aperfeiçoamento e reformulação" da atual rede de metro em Matosinhos, já que, ao encontrar-se "em sobreposição" com a rede rodoviária, cria "um conflito de mobilidade desnecessário". O pedido justifica-se com o "impacto" verificado na rotunda à saída da A4, na entrada para o Hospital Pedro Hispano e na rotunda da ESAD.