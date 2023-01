PSP liberta Biquinha para a GNR de Matosinhos

Ministério da Administração Interna indicou à presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, que a mudança da PSP será concretizada até ao final de janeiro.

Com a mudança da PSP para o renovado edifício na Rua de Goa, em Matosinhos, a Escola da Biquinha está livre para acolher a GNR. O contrato de comodato a celebrar entre o Município e a Guarda foi aprovado por unanimidade em reunião de Executivo e, de acordo com a autarca Luísa Salgueiro, a mudança da PSP para o edifício novo será concretizada este mês.

A GNR ficará na Biquinha temporariamente, à semelhança do que aconteceu com a PSP. As instalações em Leça da Palmeira, - provisórias desde 1989 -, estão "em avançado estado de degradação e em risco de ruína". "Paralelamente", nota a presidente da Câmara de Matosinhos, o projeto para o edifício definitivo da GNR, no Freixieiro, decorre normalmente.

PUB

Luísa Salgueiro nota que o Ministério da Administração Interna indicou que a mudança da PSP para a Rua de Goa será concretizada "até ao final do mês de janeiro". A obra, que ficou à responsabilidade do Município, está concluída.

Pesticida

Durante a reunião de Executivo de ontem, que decorreu no auditório da junta de Guifões, o vereador do PSD Bruno Pereira criticou a utilização de herbicidas para limpeza de ruas naquela freguesia. Em resposta ao social-democrata, o próprio presidente da junta, Pedro Gonçalves, disse existir "uma listagem da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária onde são publicados os produtos que podem ser utilizados nos espaços de lazer e vias públicas".

O fármaco normalmente usado foi substituído pelo Garlon GS. O objetivo foi "a contenção de uma erva que se tem tornado persistente em Portugal, a avoadinha peluda".