Quarteirão dos Museus em marcha para ficar pronto no próximo ano

A Avenida Meneres, que desagua no mar de Matosinhos Sul, há de ficar também conhecida como o Quarteirão dos Museus, que ali está a nascer e vai percorrer toda a artéria quase desde o cimo, a partir da mítica fábrica de conservas Pinhais, passando pelo edifício da antiga conserveira Vasco da Gama e descendo até à Real Companhia Vinícola, hoje transformada em Casa da Arquitetura, com exposições e eventos.

No caso da Pinhais, uma das duas empresas de conservas que resistem na cidade e a única com produção tradicional, quer-se criar um museu vivo da indústria conserveira, convertendo, com cerca de dois milhões de euros, a fábrica "num espaço visitável, em que as pessoas podem assistir a todo o processo de manuseio e fabrico das conservas", explica a presidente da Câmara, Luísa Salgueiro.

Dois novos espaços