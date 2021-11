Quatro feridos e caos em acidente na Circunvalação

Almiro Ferreira Hoje às 17:30 Facebook

Choque entre dois carros, na Senhora da Hora, obrigou a aparatosa intervenção de socorro. Dois feridos hospitalizados. Trânsito cortado da Rotunda dos Produtos Estrela para Matosinhos.

Às 17.15 horas deste sábado, os Bombeiros de Matosinhos-Leça ainda procediam à limpeza da Estrada Exterior da Circunvalação e o trânsito permanecia cortado, o que gerou um enorme congestionamento da circulação rodoviária nas imediações da Rotunda AEP e do centro comercial NorteShopping.

O alerta soou às 15.30 horas e também mobilizou as corporações de Leça do Balio e de S. Mamede de Infesta. Cinco ambulâncias, incluindo a de uma equipa do INEM de Matosinhos, foram mobilizadas.

Do acidente, um choque lateral entre dois carros, resultaram quatro feridos: dois foram assistidos no local e outros dois foram transportados ao hospital Pedro Hispano.