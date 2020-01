Quebra-mar de Leixões avança sem Câmara saber

Adriana Castro com Francisca Graça Hoje às 13:42 Facebook

Obra que prevê prolongamento do paredão de Leixões deverá ser adjudicada em fevereiro. Autarca de Matosinhos pediu uma "reunião urgente".

Foi com "grande surpresa e estranheza" que a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, recebeu a notícia de que a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) tem prevista para fevereiro a adjudicação da obra do prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões.

"Não sabia", admitiu a autarca, assegurando já ter pedido uma "reunião urgente" com a empresa. Luísa Salgueiro justificou desconhecer a decisão da APDL, salientando que o grupo de trabalho, constituído por representantes da Câmara de Matosinhos, do Porto, da Agência Portuguesa do Ambiente e da APDL "não reúne desde julho".