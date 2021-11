Queda de árvore atinge viatura em Leça

JN Hoje às 16:44 Facebook

A queda de uma árvore, esta sexta-feira de manhã, em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, causou danos numa viatura e obrigou ao corte do trânsito.

O acidente ocorreu a meio da manhã, na Rua Fresca, no troço entre as ruas Hintze Ribeiro e Heróis de França. A árvore, que tombou pela base, atingiu a traseira de uma viatura estacionada. PSP e Proteção Civil estiveram no local. Foi necessário impedir o trânsito até o tronco ser cortado e a via desimpedida.

Os moradores da zona queixam-se que, recentemente, foi feito um inventário das árvores (estão todas numeradas), mas não houve qualquer intervenção por parte dos serviços responsáveis no sentido de acautelar situações de perigo.