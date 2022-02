Queixam-se de falta de apoio para tratar doente esquizofrénico

A família de um doente esquizofrénico diz que tem até ao final do próximo mês para aceitar uma das propostas de habitação que a Matosinhos Habit lhes sugeriu para realojar o homem. Só que nenhuma das opções agrada.

Além de ambas serem um T1, não permitindo a possibilidade que alguém pernoite na casa do doente, uma vez que não é autónomo, uma delas fica a mais de seis quilómetros da família.

Segundo fonte da Câmara de Matosinhos, contactada pelo JN, "existe necessidade de a Segurança Social e as entidades de Saúde trabalharem na melhor solução para esta situação, que poderá não passar pela habitação tradicional". De todo o modo, "foram apresentadas várias propostas que cumpriam com as necessidades evidenciadas, uma habitação de rés-do-chão com proximidade à residência dos tutores legais".