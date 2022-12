Receitas da Vila Natal vão ajudar casa abrigo "Recomeçar"

Daniela Correia Hoje às 17:10 Facebook

Até dia 6 der janeiro, a Vila Natal está instalada no Mar Shopping, em Leça da Palmeira, Matosinhos. A entrada custa um euro. As receitas vão ajudar na reabilitação da casa abrigo "Recomeçar", da delegação de Matosinhos da Cruz Vermelha.

É uma Vila Natal com direito a um "carrossel mágico" para os mais novos e a um posto de "photobooth 360", que permite a realização de vídeos personalizados. A entrada custa um euro e as receitas ajudarão a reabilitar a casa abrigo "Recomeçar", da delegação de Matosinhos da Cruz Vermelha Portuguesa.

A iniciativa natalícia do Mar Shopping, em Leça da Palmeira, permitirá tornar "mais acolhedora e familiar" a casa que acolhe pessoas no âmbito de processos ligados a situações de violência doméstica.

No piso 0 do centro comercial, ao lado da Vila Natal, também está uma loja solidária por onde passarão várias instituições, que ali venderão artigos para angariar receitas de forma a prosseguirem as suas atividades.

As iniciativas prolongam-se até 6 de janeiro.