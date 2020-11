Restaurantes de Matosinhos ficam com as mesas vazias

Marisa Silva Hoje às 08:55 Facebook

Empresários compreendem restrições, mas pedem apoios para sobreviver. Sala de jantar do Grande Porto com cenário desanimador na noite de sábado.

José Manuel Silva não esconde o desânimo ao ver as mesas d'O Gaveto praticamente vazias. É responsável pela gestão do restaurante, instalado há quase quatro décadas em Matosinhos. Na noite de sábado, não houve uma única reserva para jantar. O mesmo aconteceu ao almoço. A proibição de circular entre concelhos e encerramento obrigatório da restauração às 22 horas deixaram a sala de jantar do Grande Porto com muitas mesas por ocupar no fim de semana.