Restaurantes de Matosinhos vão ter menus de degustação após reabertura

Iniciativa está a ser desenvolvida pela Câmara de Matosinhos com o intuito de divulgar, apoiar e incentivar o consumo nos restaurantes do concelho, numa altura particularmente difícil para o setor. Até ao momento, mais de 80 restaurantes já aderiram ao projeto.

De acordo com a Autarquia, o "Menu - Degustar Matosinhos" será composto por entrada, prato principal (carne, peixe ou vegetariano) e sobremesa. Os preços vão variar entre os 15, 25 e 35 euros. Dado o atual Estado de Emergência, que obriga os restaurantes a estarem encerrados, o evento só arrancará após a reabertura do setor.

"O menu apresentado deverá ser disponibilizado a qualquer cliente que o solicite, durante o período de um mês, tanto ao almoço como ao jantar, sendo cobrado apenas o valor previamente indicado do menu", detalhou a Autarquia, que já canalizou cerca de um milhão de euros em apoios à restauração e similares para colmatar as perdas do setor durante a pandemia de covid-19.

Segundo o plano de desconfinamento para o país, a reabertura da restauração arranca a 5 abril, iniciando-se pelas esplanadas e com o limite máximo de quatro pessoas por mesa. Duas semanas depois, os restaurantes podem voltar a ter clientes no seu interior, com um máximo de quatro pessoas por mesa.

Nestas duas fases, a restauração terá ainda de funcionar com restrições de horários, o que deixará de acontecer a 3 de maio, data a partir da qual o plano do Governo prevê que o número máximo de pessoas no interior dos restaurantes e pastelarias suba para seis e o das esplanadas para 10 por mesa.