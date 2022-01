Reversão de freguesias: Esposende e Matosinhos dão pontapé de saída

Nuno Dantas Hoje às 12:29 Facebook

Com a entrada em vigor da nova lei, a 21 de dezembro, freguesias têm um ano para reorganizar o mapa administrativo. Mais de 1100 foram extintas.

O Município de Esposende dá hoje o pontapé de saída no processo de desagregação de freguesias. Em Matosinhos, a União das Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora tomou a dianteira e prepara a separação das freguesias. Com a entrada em vigor da nova lei, no passado dia 21 de dezembro, as freguesias têm um ano para fazer, num regime excecional, a reorganização do mapa administrativo.

Sem querer perder tempo, o presidente da Câmara de Esposende tomou as rédeas do processo de forma a garantir a uniformidade dos procedimentos em todas as freguesias e, por isso, agendou para hoje, às 17 horas, uma reunião que tem como objetivo fazer o ponto da situação relativamente a esta matéria. Por outro lado, pretende definir a calendarização das ações a tomar, dentro dos prazos definidos pela lei. Benjamim Pereira sempre esteve contra a chamada "lei Relvas"" por não lhe ver vantagens. "Efetivamente, o tempo veio dar-nos razão, sendo evidente que tal não se revelou positivo para as freguesias e para as populações", salienta.