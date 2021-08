Rótulas da ponte são "ideia engenhosa" mas não "eficiente"

Marta Neves Hoje às 10:02 Facebook

Relatório aponta causas de avarias constantes na ponte móvel de Leixões. Obras na cobertura só no próximo ano.

A utilização de apoios flutuantes (rótulas) previstos no projeto inicial e o sistema de acionamento dos tabuleiros "são algumas das deficiências mecânicas" que estão a criar problemas constantes na ponte móvel de Leixões, em Matosinhos, e que têm obrigado a interrupções sucessivas da travessia. Estas são as principais conclusões do relatório elaborado pelo Instituto da Ciência em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI) para identificar as causas de avarias constantes.

Questionada pelo JN, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) não avançou com uma data para o início da empreitada que corrigirá as deficiências estruturais, assumindo apenas que "as intervenções só ocorrerão após a elaboração do projeto pelo INEGI".