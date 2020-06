Ruas desertas num Senhor de Matosinhos quase só pelo Facebook

Marta Neves Hoje às 09:07 Facebook

"É uma tristeza. Falta tudo! Falta vir às farturas, à feira da loiça, faltam as pessoas nas ruas. Tanto, que nem dei conta que a procissão foi no domingo e fiquei a pensar se ainda seria no próximo fim de semana".

O desabafo é de Isilda Monteiro, 83 anos, que na terça-feira de manhã, sentada no jardim envolvente da Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, assistia à missa solene presidida por D. Manuel Linda, bispo do Porto. Foi um dos momentos altos da Festa do Senhor de Matosinhos que a Câmara decidiu manter. Já as habituais três semanas de diversão deram lugar a quatro dias de atividades, que foram transmitidas pelo Facebook e pela televisão.